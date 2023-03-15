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Dün yayınlanan programda yarışmacı gelin Merve, çeyrek altını kazandı. Bugünkü gelen yeni bölümde Kayınvalide Türkan Hanım ile Merve'nin arasının düzeldiği ve ikili arasında yaşanan sohbet ekran başındakileri de şaşkınlığa uğrattı. Merve, kayınvalidesinin torun yapmadan önce bana soracaksın sözleri sonrası "bebek yapacağım, dudakları kayınvalideme benzesin" dedi.

Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta 15 Mart Çarşamba günü ekrana gelen bugünkü bölümde, Kayınvalide Türkan ve gelin Merve arasında değişik bir diyalog yaşandı.