Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 11 Mayıs perşembe günü bugün Manisa bohça kebabı yapıldı.
Malzemeler genellikle kuzu veya dana eti, patates, patlıcan, soğan, domates, yeşil biber, sarımsak, tuz ve baharatlardan oluşur. Bu malzemeler özel bir şekilde hazırlanır ve ardından bir arada pişirilir. Son olarak, tüm malzemeler bir araya getirilerek bir bohça şeklinde sarılır ve servis edilir.
Manisa Bohça Kebabı tarifi malzemeleri;
- 1 kg kuzu veya dana eti (kemiksiz, küp şeklinde doğranmış)
- 4 adet orta boy patates (küp şeklinde doğranmış)
- 4 adet orta boy patlıcan (küp şeklinde doğranmış)
- 2 adet orta boy soğan (ince doğranmış)
- 3 adet domates (küp şeklinde doğranmış)
- 2 adet yeşil biber (ince doğranmış)
- 4 diş sarımsak (ince doğranmış)
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı pul biber
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 4 adet büyük boy yuvarlak yufka
Tarifin hazırlanışı şu şekildedir:
- Doğradığınız etleri tuz ve baharatlarla marine edin ve en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.
- Derin bir tencereye sıvı yağı alın ve orta ateşte ısıtın. Soğanları ekleyin ve kavurun.
- Ardından patatesleri, patlıcanları ve biberleri de ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.
- Domatesleri ve sarımsakları da ekleyerek karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın. Yaklaşık 10-15 dakika pişirin.
- Pişmiş olan sebzelerin üzerine etleri ekleyin ve karıştırın.
- Yufkaların birini alın ve ortasına sebze-et karışımından koyun. Yufkanın kenarlarını kapatın ve bir bohça şeklinde sarın.
- Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın ve hazırladığınız bohçaları yağlanmış bir fırın tepsisine yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
- Fırından çıkardığınız bohçaları servis tabağına alın ve üzerini maydanoz yaprakları ile süsleyerek sıcak servis yapın.