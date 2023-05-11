Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 11 Mayıs perşembe günü bugün Manisa bohça kebabı yapıldı.

Malzemeler genellikle kuzu veya dana eti, patates, patlıcan, soğan, domates, yeşil biber, sarımsak, tuz ve baharatlardan oluşur. Bu malzemeler özel bir şekilde hazırlanır ve ardından bir arada pişirilir. Son olarak, tüm malzemeler bir araya getirilerek bir bohça şeklinde sarılır ve servis edilir.

Manisa Bohça Kebabı tarifi malzemeleri;

1 kg kuzu veya dana eti (kemiksiz, küp şeklinde doğranmış)

4 adet orta boy patates (küp şeklinde doğranmış)

4 adet orta boy patlıcan (küp şeklinde doğranmış)

2 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

3 adet domates (küp şeklinde doğranmış)

2 adet yeşil biber (ince doğranmış)

4 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı pul biber

1/2 su bardağı sıvı yağ

4 adet büyük boy yuvarlak yufka

Tarifin hazırlanışı şu şekildedir: