Gelinim Mutfakta, Merve'nin uzun saatler lavaboda kalmasıyla diğer gelinlerin diline düştü. Yarışmacı Merve'nin mide bulantısı ve baş ağrısıyle 1 saat tuvalette kalması Kaynanaları da birbirine düşürdü.

Bana Sormadan Hamile Kalamazsın

Kayınvalide Türkan Hanım, "Merve sen hamilemisin , bana sormadan hamile kalamazsın" sözleri programa damga vurdu. Yemekte yapamıyorsun, çamaşırda yıkayamıyorsun sözleri üzerine Merve, sinirlenerek kayınvalidesinin bunları bilerek yaptığını söyledi. Diğer kayınvadelerinde tepkisini çeken durumla ilgili çok iticisin yorumları yapıldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi