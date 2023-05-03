Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da ekranlarda. 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü neler oldu? Youtube Kanal D  Gelinim Mutfakta canlı izleme ekranı! Peki, Gelinim Mutfakta 3 Mayıs Çarşamba 2023 puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi Miyase oldu.

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim? 25 Nisan Salı Gelinim Mutfakta puan durumu! - Son Dakika Magazin Haberleri

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin tabaklarını oylayan kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin adayı ilerleyen saatlerde belli olacak.

PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Hanım kimdir? 3 Mayıs Çarşamba günü yarışan Ebru Kozan kimdir, kaç yaşındadır Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Hanım kimdir? 3 Mayıs Çarşamba günü yarışan Ebru Kozan kimdir, kaç yaşındadır

Miyase= 19

Tuğba= 15

Merve Tekin= 10

Sermine=9

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi