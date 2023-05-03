Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da ekranlarda. 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü neler oldu? Youtube Kanal D Gelinim Mutfakta canlı izleme ekranı! Peki, Gelinim Mutfakta 3 Mayıs Çarşamba 2023 puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi Miyase oldu.

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin tabaklarını oylayan kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin adayı ilerleyen saatlerde belli olacak.

PUAN DURUMU

Miyase= 19

Tuğba= 15

Merve Tekin= 10

Sermine=9

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi