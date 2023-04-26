Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 26 Nisan Çarşamba bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelin adayları, kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 26 Nisan çarşamba günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin adayı 17 puanla Miyase, oldu.

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin tabaklarını oylayan kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin adayı Miyase, oldu.

PUAN DURUMU

Miyase=17

Tuğba=15

Merve Tekin=10

Merve Adalı=11

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi