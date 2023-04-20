Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 20 Nisan perşembe bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelin adayları, kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 20 Nisan perşembe günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin adayı ilerleyen saatlerde belli olacak.

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Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin tabaklarını oylayan kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin adayı çeyrek altının sahibi olacak.

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim? 20 Nisan Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim? 20 Nisan Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu!

PUAN DURUMU

Miyase=

Hatice=

Merve Tekin=

Merve Adalı=

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi