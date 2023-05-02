Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 2 Mayıs Salı  bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelin adayları, kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 2 Mayıs Salı, günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin adayı ilerleyen saatlerde belli olacak.

Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 1 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altının sahibi...

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin tabaklarını oylayan kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin adayı ilerleyen saatlerde belli olacak.

PUAN DURUMU

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi