Nursel Ergin, programda Ezgi ve Gönül Hanım'ın yokluğunu "Ben çok üzüldüm" şeklinde ifade etti. Ancak Ezgi ve Gönül Hanım'dan kendilerine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Nursel Ergin, diskalifiye olmadıklarını ve sağlık sorunları nedeniyle ayrıldıklarını belirtilirken, Ezgi ve Gönül Hanım'ın yarışmaya geri dönebileceklerini ve başları üzerinde yerleri olduğunu söyledi.

Gönül Hanım'ın annesinin diyaliz hastası olduğu ve durumunun ciddiyet kazandığı belirtildi. Bu nedenle Ezgi Hanım, Gönül Hanım'ın ailesiyle birlikte annesinin yanında olmak için yarışmadan ayrıldığı ifade edildi.

Programın sunucu Nurseli Ergin, Ezgi ve Gönül Hanım'ın sağlık durumları düzeldiğinde yarışmaya geri dönebilecekleri ve tekrar yarışmaya katılabilecekleri söyledi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi