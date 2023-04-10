Müge Anlı'da bu kadar da olmaz dedirten olay! 3 çocuk annesi kadın eşini bırakıp patronuna kaçtı! Müge Anlı'da bu kadar da olmaz dedirten olay! 3 çocuk annesi kadın eşini bırakıp patronuna kaçtı!

KANAL D ’de ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında yarışan Özlem, yapım ekibine hakaret ve küfür ettiği ortaya çıktı. Nursel Ergin, ses kayıtlarını yayınlayarak Özlem'in kime küfür ettiğini sordu. Yapım ekibine küfür etmediğini belirten Özlem, " Ben size ve yapım ekibine asla küfür etmem" diyerek kendini savundu.

Gelinim Mutfakta Özlem Argün Kimdir?

Yaptığı kekin kabarmamasına sinirlendiğini söyleyen Özlem'in ses kaydında "Bu benim kekim değil, ben güzelce çırptım. Akıl yoksunu bunlar..." 

Nursel Ergin ilk defa böyle birseyle karşıyoruz inanın çok üzgünüz diyerek Özlem ve kayınvalidesi Nurten Hanım'ı diskalifiiye etti.

Gelinim Mutfakta Best Of Özlem Argün ve kaynanası Nurten Argün kimdir - Son Dakika

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi