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ANTALYA KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

500 gram dana kıyma orta yağlı

200 gram kuzu kıyma orta yağlı

1 dolu tatlı kaşığı tuz (baharatlı istenirse )

1 küçük rendelenmiş soğan

3 yemek kaşığı bayat ekmek yada galeta unu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

Közlemek için;

6 tane biber

2 tane soğan

3-4 tane domates

ANTALYA KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Kıymayı derin bir kaba alın ve üzerine tuz ekleyin. En az 10 dakika boyunca tuzla birlikte iyice yoğurun.

İsteğe bağlı olarak baharatları ekleyin ve gerektiğinde biraz su veya bayat ekmek ekleyin. Yoğurma işlemine devam edin. Kıyma karışımı çok sert olmamalı, gevşek bir kıvamda olmalıdır.

Hazırladığınız kıymayı yarım saat boyunca dolapta dinlendirin.

Elimizi ıslatarak mandalina büyüklüğünde parçalar alın ve şişlere saplayın. Rulo şeklinde sıkılaştırarak şekillendirin. Bu işlemi tüm kıyma için tekrarlayın.

Bir fırın tepsisinin üzerine ızgara teli yerleştirin ve şekillendirdiğiniz köfteleri dizin.

Biberleri, domatesleri ve soğanı dörde bölerek tepsinin üzerine dizin.

Önceden ısıtılmış 200-220 derece fırında köfteler kızarana kadar 15-20 dakika pişirin. Her fırın farklı olabileceğinden, kendi fırınınıza göre süreyi ayarlayabilirsiniz. Izgarada da pişirebilirsiniz.

Servis yaparken yanına meyaneli bulgur pilavı ve soğan salatası ekleyebilirsiniz. Ayrıca, tırnak pideyi dilimleyerek altına da servis yapabilirsiniz.

PİYAZ TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 adet kuru soğan

1 adet domates

1 tutam maydanoz

2 adet haşlanmış yumurta

Tarator Sosu için;

3 yemek kaşığı haşlanmış kuru fasulye

1 çay bardağı tahin (125 ml)

3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı elma sirkesi (60 ml)

Yarım adet limon suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı (60 ml)

Yarım çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

ANTALYA PİYAZI NASIL YAPILIR?

İlk olarak yumurtaları orta büyüklükte bir tencerede kaynar suya ekleyin. Eğer yumurtalar orta büyüklükteyse, yaklaşık 10 dakika kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Kaynatma süresi yumurtaların istediğiniz pişmişlik derecesine göre değişebilir.

Kaynarken çatlamamaları için yumurtaların oda sıcaklığında olduğuna dikkat edin.

Yumurtalar kaynarken, tarator sosunu hazırlamak için rondoya haşlanmış fasulyeleri, sarımsakları, zeytinyağını, tahini, elma sirkesini, limon suyunu, tuzu ve kimyonu ekleyin. Malzemeler krema kıvamını alana kadar rondoyu çalıştırın. Tarator sosu hazırlandığında bir kenara alın.

Karıştırma kabına kalan haşlanmış fasulyeleri alın.

Üzerine hazırladığınız tarator sosunu ekleyin ve güzelce karıştırın. Fasulyelerin sosla iyice kaplanmasını sağlayın.

Soğanı piyazlık doğrayın ve elimizle ovalayarak acısının azalmasını sağlayın.

Domatesleri küp küp doğrayın. Maydanozu ince ince doğrayın.

Haşlanan yumurtaların kabuklarını soyun ve dilimleyin.

Servis tabağına soslu fasulyeleri alın ve eşit bir şekilde yayın.

Üzerine doğradığınız soğanları ekleyin. Soğanların üzerine domatesleri yerleştirin.

Dilimlediğiniz yumurta dilimlerini de güzel bir şekilde yerleştirin.

Son olarak maydanozu serpin.

Antalya piyazınızı servis edebilirsiniz.