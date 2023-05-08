Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 8 Mayıs Pazartesi 2023 tarihinde Yaprak Dolama yapıldı.
Yaprak Dolama Malzemeleri
1 su bardağı pirinç
1 adet ince kıyılmış orta boy soğan
2 diş ezilmiş sarımsak
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 avuç ince kıyılmış maydanoz
1,5 çay kaşığı tuz
1,5 çay kaşığı pul biber
1/2 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı kuru nane
1/2 su bardağı sıcak su
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi