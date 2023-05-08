Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 8 Mayıs Pazartesi 2023 tarihinde Yaprak Dolama yapıldı.

Ýaprak Dolamasy – One Turkmen Kitchen

Yaprak Dolama Malzemeleri

1 su bardağı pirinç

1 adet ince kıyılmış orta boy soğan

2 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 avuç ince kıyılmış maydanoz

1,5 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı karabiber

Kung Pao Tavuk: Acı, Baharatlı ve Lezzetli Bir Çin Yemeği Kung Pao Tavuk: Acı, Baharatlı ve Lezzetli Bir Çin Yemeği

2 çay kaşığı kuru nane

1/2 su bardağı sıcak su

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi