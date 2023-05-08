Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da ekranlarda. 4 Mayıs 2023 Perşembe günü neler oldu? Youtube Kanal D Gelinim Mutfakta canlı izleme ekranı! Peki, Gelinim Mutfakta 4 Mayıs Perşembe 2023 puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi ilerleyen saatlerde belli olacak.

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, evli mi? - Magazin Haberleri - Milliyet

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin tabaklarını oylayan kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin adayı ilerleyen saatlerde belli olacak

PUAN DURUMU

Miyase= 

Tuğba= 

Merve Tekin= 

Sermine=

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi