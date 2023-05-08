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Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da ekranlarda. 4 Mayıs 2023 Perşembe günü neler oldu? Youtube Kanal D Gelinim Mutfakta canlı izleme ekranı! Peki, Gelinim Mutfakta 4 Mayıs Perşembe 2023 puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi ilerleyen saatlerde belli olacak.