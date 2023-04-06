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Cordon Bleu, bir çeşit İsviçreli yemektir ve genellikle tavuk, jambon ve peynirin birleşiminden oluşur. İşte bir Cordon Bleu tarifi:

Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta , Fransız bir yemek olan Cordon bleu yapıldı.