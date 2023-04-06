Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, Fransız bir yemek olan Cordon bleu yapıldı.
Cordon Bleu, bir çeşit İsviçreli yemektir ve genellikle tavuk, jambon ve peynirin birleşiminden oluşur. İşte bir Cordon Bleu tarifi:
Malzemeler:
- 4 adet tavuk göğsü
- 4 dilim jambon
- 4 dilim İsviçre peyniri
- 1/2 fincan un
- 2 adet yumurta
- 1 fincan galeta unu
- Tuz ve karabiber
- Kızartmak için yağ
Yapılışı:
- Tavuk göğsünü fileto olarak kesin ve her bir parçayı plastik bir folyo parçasının üstüne koyun. Folyonun üstüne biraz vurarak ve rulo yaparak göğsü inceltin.
- Tavuk göğsüne bir dilim jambon ve bir dilim İsviçre peyniri koyun ve rulo yapın. Tüm tavuk göğüslerini bu şekilde hazırlayın.
- Unu bir kaseye koyun ve tuz ve karabiber ekleyin. Başka bir kasede yumurtaları çırpın ve galeta ununu başka bir kaseye koyun.
- Tavuk rulolarını önce una, ardından yumurtaya ve son olarak galeta ununa batırın.
- Kızartma tavasında yağı ısıtın ve tavuk rulolarını her iki tarafı altın rengi olana kadar kızartın.
- Sıcak servis yapın ve yanında isteğe bağlı olarak patates püresi veya sebzelerle servis yapın.
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6 NİSAN PERŞEMBE 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta 6 Nisan Perşembe bugün gelen yeni bölümle en yüksek puanı alan gelin adayı 23 puanla Özlem oldu.
Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU
ÖZLEM- 23 puan
MERVE ADALI- 10 puan
MERVE TEKİN- 14 puan
HATİCE- 5 puan
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi