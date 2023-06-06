6 Haziran 2023 tarihinde Gelinim Mutfakta programında Mutluluk Havuzu tatlısı yapıldı! Bu programda ilk kez yapılan bu tatlıyı evinizde denemek isterseniz, aşağıda sizin için derlediğimiz bilgilere göz atabilirsiniz.

Mutluluk Havuzu tatlısı, hafif ve lezzetli bir tatlıdır. İşte Mutluluk Havuzu tatlısı tarifi.

Malzemeler:

12 adet Milföy hamuru

1 adet yumurta

Beyaz Kreması için;

3 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

1 paket toz krem şanti

Yaban Mersinli Sosu İçin;

1 su bardağı dondurulmuş yaban mersini

1 çay bardağı su

3 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı nişasta