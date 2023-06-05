Bugün, Gelinim Mutfakta yarışmasının heyecanla beklenen haftanın ilk haftası lezzet dolu bir yemek masası kurulacak. 5 Haziran Pazartesi günü, gelinler Karnıaçık Kıymalı Pişi yapacaklar.

Malzemeler:

Yapılışı:

Hamur için, unu bir kaba alın ve ortasını havuz şeklinde açın. İçine ılık su, ılık süt, instant maya, sıvı yağ ve tuzu ekleyin. Yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar karıştırın. Üzerini örtüp, yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Unlanmış bir zeminde yuvarlak şekiller vererek hamurları açın.

Kıymalı iç harcı hazırlamak için, soğanı ince doğrayın. Bir tavada sıvı yağı ısıtın ve soğanı ekleyerek kavurun. Kıymayı ekleyip kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurun. Ardından domates salçasını ve baharatları ekleyerek karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Hazırlanan kıymalı iç harcı açtığınız hamurların ortasına yerleştirin. Hamurun kenarlarını kapatıp güzelce kapatın.

Tüm hamur ve iç harç bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Kızartma yapmak için geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın. Hazırladığınız pişileri kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın.