Bugün Gelinim Mutfakta programında iddialı gelinler, özgün tariflerini sunarak yarıştı. Sunucu Nursel Ergin'in yönetiminde gerçekleşen programda, günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin belirlendi. Amerikalı tavuk tarifini en başarılı şekilde hazırlayan gelin, hem günün birincisi unvanını elde etti hem de çeyrek altını sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta programında bugünün birincisi Asiye oldu. Asiye, tarifi en iyi hazırlayarak en yüksek puanı alarak günün birincisi unvanını elde etti. Asiye, çeyrek altını yakasına takarak eleme gününe doğru bir avantaj sağlamış oldu.

30 Mayıs 2023 tarihli puan durumu ise şu şekildedir:

Asiye: 20 puan

Kader: 14 puan

Miyase: 12 puan

Tuğba: 11 puan

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi