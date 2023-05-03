Gelinim Mutfakta 26 Nisan Çarşamba Pırasa Sarma Tarifi! Gelinim Mutfakta 26 Nisan Çarşamba Pırasa Sarma Tarifi!

Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 3 Mayıs Çarşamba 2023 tarihinde Akdeniz Kebabı yapıldı.

Akdeniz Kebabı Tarifi, Nasıl Yapılır? | Dilek Mutfakta

Malzeme Listesi;

  • 450 gr kuşbaşı (kuzu ya da oğlak)
  • 1 adet kabak
  • 250 gr arpacık soğan
  • 1 adet havuç
  • 1 adet küçük patates
  • 1 su bardağı haşlanmış erişte
  • 100 gr taze fasulye
  • Tuz
  • Karabiber
  • 30 ml zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Nasıl Yapılır;

  • Tereyağı ve sıvıyağı tencereye alın. Tencere kızınca içerisine soğan ve etleri atarak soteleyin.
  • Kavrulan arpacık soğanları başka bir kaba alarak etlerin üzerine 1 çay bardağı su ekleyin, kısık ateşte pişmeye bırakın.
  • Eşit boyutlarda kabak, patates ve taze fasulyeleri doğrayın.
  • Et pişmeye yakın sebzeleri içerisine ekleyin ve bir miktar daha su koyarak pişmeye bırakın.
  • Piştiğinde içerisine önceden haşlanmış erişteleri ekleyerek karıştırın. Sıcakken servis edin.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi