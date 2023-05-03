Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 3 Mayıs Çarşamba 2023 tarihinde Akdeniz Kebabı yapıldı.
Malzeme Listesi;
- 450 gr kuşbaşı (kuzu ya da oğlak)
- 1 adet kabak
- 250 gr arpacık soğan
- 1 adet havuç
- 1 adet küçük patates
- 1 su bardağı haşlanmış erişte
- 100 gr taze fasulye
- Tuz
- Karabiber
- 30 ml zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Nasıl Yapılır;
- Tereyağı ve sıvıyağı tencereye alın. Tencere kızınca içerisine soğan ve etleri atarak soteleyin.
- Kavrulan arpacık soğanları başka bir kaba alarak etlerin üzerine 1 çay bardağı su ekleyin, kısık ateşte pişmeye bırakın.
- Eşit boyutlarda kabak, patates ve taze fasulyeleri doğrayın.
- Et pişmeye yakın sebzeleri içerisine ekleyin ve bir miktar daha su koyarak pişmeye bırakın.
- Piştiğinde içerisine önceden haşlanmış erişteleri ekleyerek karıştırın. Sıcakken servis edin.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi