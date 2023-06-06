Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde sürprizler yaşandı. Tuğba, Asiye, Kader ve Miyase arasında büyük bir rekabet vardı. Yeni gelen Kader, diğer gelinlerle sert tartışmalara girdi. Puanlama ve tadım sonucunda günün birincisi ve çeyrek altının sahibi ilerleyen saatlerde belli olacak.

Bugünkü Gelinim Mutfakta bölümünde, Tuğba Erurul ile Miyase'yi arasında sürtüşme devam ediyor. Miyase, artık daha fazla çaba göstererek yarışmada başarılı olmak ve bilezikleri almak için kıyasıya yarışıyor.

2 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta Kazanı Tuğba Olmuştu

Tuğba, yarışmaya geldiği günden beri bileziklere hasret bir şekilde yarışıyor. Geçtiğimiz hafta finalde başarılı oldu ve amacına ulaştı. Bu hafta da aynı başarıyı devam ettirmek için bugün yapılan puanlamada en yüksek puanları almak için kıyasıya yarışacak.

6 Haziran 2023 Gelinim Mutfakta Salı Puan Durumu

Gelinim Mutfakta 6 Haziran 2023 Salı gününe ait puan durumu ilerleyen saatlerde açıklanacak.