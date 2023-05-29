Trakya'nın favori yemeklerinden biri olan kadınbudu köfte, hem lezzeti hem de kokusuyla sık sık tercih edilen bir tariftir. Programın izleyicileri tarafından kadınbudu köfte nasıl yapılır sorusu sıkça araştırılmaktadır. İşte, lezzetli kadınbudu köfte tarifi.

Malzemeler:

500 gram dana kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 dilim bayat ekmek içi (suda ıslatılmış ve suyu sıkılmış)

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı galeta unu

1 adet yumurta

Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

Kızartmak için sıvı yağ

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Derin bir karıştırma kabında, dana kıyma, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, bayat ekmek içi, süt, galeta unu ve yumurtayı iyice karıştırın. Karışıma tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin. Malzemeleri yoğurarak homojen bir karışım elde edin. Karışımı buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dinlenen karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yassı köfteler şeklinde şekillendirin. Şekillendirilen köfteleri kızgın sıvı yağda altın rengi alana kadar kızartın ve havlu kağıt serilmiş bir tabağa alarak fazla yağını süzdürün. Başka bir tencerede tereyağını eritin, domates salçasını ekleyip kısık ateşte kavurun. Salçanın üzerine su, tuz ve karabiber ekleyerek sosu kaynatın. Kızartılan köfteleri sosun içine alın ve köfteleri sosla harmanlayarak 5-10 dakika kadar pişirin. Ardından ocaktan alın ve sıcak servis yapın.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi