Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 26 Nisan Çarşamba Pırasa Sarma yapıldı.
Pırasa sarma, Türk mutfağında çok sevilen ve lezzetli bir yemektir. İşte pırasa sarma tarifi:
Malzemeler:
- 6 adet pırasa yaprağı
- 1 su bardağı pirinç
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı su
Yapılışı:
- Pırasaların kök kısımlarını kesin ve yaprakları tek tek ayırın.
- Pirinci yıkayıp süzgece alın ve suyunu süzdürün.
- Kuru soğanı ince ince doğrayın.
- Zeytinyağını tencereye alın ve kuru soğanı ekleyerek kavurun.
- Pirinci ekleyin ve 5 dakika kavurmaya devam edin.
- Salçaları, karabiberi, pul biberi ve tuzu ekleyerek karıştırın.
- Pirinçlerin üzerini 1 su bardağı su ile kaplayın ve karıştırın.
- Kısık ateşte, suyunu çekene kadar pişirin.
- Hazırlanan pirinç harcını pırasa yapraklarının içine paylaştırın ve yaprakları rulo şeklinde sarın.
- Sardığınız pırasaları tencereye yerleştirin.
- Üzerini 1 su bardağı su ile kaplayın ve kapağı kapalı olarak 20 dakika pişirin.
- Pırasa sarmalarınız servise hazırdır.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi