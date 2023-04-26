Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 26 Nisan Çarşamba Pırasa Sarma yapıldı.

Pırasa Dolması Tarifi: Pırasa Dolması Nasıl Yapılır? | Lezzet

Pırasa sarma, Türk mutfağında çok sevilen ve lezzetli bir yemektir. İşte pırasa sarma tarifi:

Malzemeler:

  • 6 adet pırasa yaprağı
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı su

Yapılışı:

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  1. Pırasaların kök kısımlarını kesin ve yaprakları tek tek ayırın.
  2. Pirinci yıkayıp süzgece alın ve suyunu süzdürün.
  3. Kuru soğanı ince ince doğrayın.
  4. Zeytinyağını tencereye alın ve kuru soğanı ekleyerek kavurun.
  5. Pirinci ekleyin ve 5 dakika kavurmaya devam edin.
  6. Salçaları, karabiberi, pul biberi ve tuzu ekleyerek karıştırın.
  7. Pirinçlerin üzerini 1 su bardağı su ile kaplayın ve karıştırın.
  8. Kısık ateşte, suyunu çekene kadar pişirin.
  9. Hazırlanan pirinç harcını pırasa yapraklarının içine paylaştırın ve yaprakları rulo şeklinde sarın.
  10. Sardığınız pırasaları tencereye yerleştirin.
  11. Üzerini 1 su bardağı su ile kaplayın ve kapağı kapalı olarak 20 dakika pişirin.
  12. Pırasa sarmalarınız servise hazırdır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi