Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 25 Nisan Salı Abant Kebabı yapıldı.

Malzeme listesi;

Gelinim Mutfakta 17 Nisan Pazartesi Saray Sarması Tarifi! Gelinim Mutfakta 17 Nisan Pazartesi Saray Sarması Tarifi!
  • 500 gr dana kıyma
  • 2 adet orta boy soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 adet domates
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Tuz, karabiber, kırmızı pul biber, kekik
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

  1. Soğanları soyup küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağını tencereye alın ve eritin. Soğanları tencereye ekleyin ve kavurun.

  2. Kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirin.

  3. Domatesleri rendeleyin ve tencereye ekleyin. Yeşil biberleri de doğrayıp tencereye ekleyin. 5 dakika pişirin.

  4. Salçaları ekleyin ve karıştırın. Baharatları da ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp, 15-20 dakika kadar pişirin.

  5. Kebabı servis yapacağınız tabağa alın. Üzerine sıvı yağ gezdirin ve fırında 5-10 dakika kadar pişirin.

  6. Abant Kebabı, sıcak olarak servis edilir. Yanında pilav ve cacık ile servis yapabilirsiniz.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi