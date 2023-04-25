Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 25 Nisan Salı Abant Kebabı yapıldı.
Malzeme listesi;
- 500 gr dana kıyma
- 2 adet orta boy soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 3 adet domates
- 2 adet yeşil biber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Tuz, karabiber, kırmızı pul biber, kekik
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yapılışı:
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Soğanları soyup küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağını tencereye alın ve eritin. Soğanları tencereye ekleyin ve kavurun.
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Kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirin.
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Domatesleri rendeleyin ve tencereye ekleyin. Yeşil biberleri de doğrayıp tencereye ekleyin. 5 dakika pişirin.
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Salçaları ekleyin ve karıştırın. Baharatları da ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp, 15-20 dakika kadar pişirin.
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Kebabı servis yapacağınız tabağa alın. Üzerine sıvı yağ gezdirin ve fırında 5-10 dakika kadar pişirin.
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Abant Kebabı, sıcak olarak servis edilir. Yanında pilav ve cacık ile servis yapabilirsiniz.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi