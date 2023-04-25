Bunlar da ilginizi çekebilir

Abant Kebabı, sıcak olarak servis edilir. Yanında pilav ve cacık ile servis yapabilirsiniz.

Kebabı servis yapacağınız tabağa alın. Üzerine sıvı yağ gezdirin ve fırında 5-10 dakika kadar pişirin.

Salçaları ekleyin ve karıştırın. Baharatları da ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp, 15-20 dakika kadar pişirin.

Domatesleri rendeleyin ve tencereye ekleyin. Yeşil biberleri de doğrayıp tencereye ekleyin. 5 dakika pişirin.

Kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Soğanları soyup küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağını tencereye alın ve eritin. Soğanları tencereye ekleyin ve kavurun.