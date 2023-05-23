Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta 'da bugün 23 Mayıs 2023 Salı Bitlis usulü katıklı dolma bugün yapıldı.

Bitlis usulü katıklı dolma, Bitlis mutfağına ait geleneksel bir yemektir. İşte Bitlis usulü katıklı dolma'nın genel olarak nasıl yapıldığına dair bir tarif:

Malzemeler:

10 adet dolmalık biber

1 su bardağı pirinç

1 adet soğan

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

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2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

Tuz, karabiber

Yeteri kadar sıcak su

Katık İçin:

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

Yapılışı:

Dolmalık biberlerin sap kısımlarını kesin ve içlerini temizleyin. Biberlerin bir kısmını rendeleyin, bir kısmını ise ince doğrayın.

Pirinci yıkayın ve süzün. Soğanı ince doğrayın.

Bir tencereye tereyağını veya sıvı yağı ekleyin. Soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Rendelediğiniz biberleri ve salçayı ekleyin, birkaç dakika daha kavurun.

Pirinci ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Sarımsakları ezerek ekleyin, tuz, karabiber ve kimyonu da ilave edin. Karıştırarak birkaç dakika daha kavurun.

Dolmalık biberleri doldurmak için hazırladığınız iç harcı dolmalık biberlere doldurun. Biberlerin ağız kısmını kapatarak dolmaları sıkıca kapatın.

Bir tencereye dolmaları yerleştirin. Üzerine sıcak su ekleyin.

Dolmaları kısık ateşte pişirin. Dolmalar yumuşayana kadar pişirme işlemini sürdürün.

Yoğurtlu katık için yoğurdu bir kaseye alın. Sarımsakları ezerek yoğurda ekleyin. Tuz ile tatlandırıp karıştırın.