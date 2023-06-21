Gelinim Mutfakta programının 21 Haziran 2023 tarihli bölümünde Gaziantep'in ünlü lezzeti Buhara Pilavı yapılırken, bu muhteşem tarifi daha önce denemediyseniz ve nasıl yapıldığını bilmiyorsanız, sizin için hazırladığımız tarifimiz tam da aradığınız şey! Yazımızda Gaziantep Buhara Pilavı hakkında merak edilen her detayı bulabilirsiniz.

Gaziantep Buhara Pilavı, Gaziantep mutfağının sevilen bir lezzetidir. Bu pilav, özellikle düğün, bayram veya özel davetlerde sıklıkla tercih edilen bir yemektir. İşte Gaziantep Buhara Pilavı hakkında bilmeniz gerekenler;

Gaziantep Buhara Pilavı, etli bir pilav çeşididir. Genellikle kuzu eti veya dana eti kullanılarak yapılır.

Pilavın temel malzemeleri arasında pirinç, et, baharatlar ve çeşitli sebzeler bulunur.

Pilavın yapımında öncelikle etler güzelce pişirilir ve ardından sebzeler eklenir.

Daha sonra pirinç eklenerek pilavın ana malzemesi tamamlanır. Pilav suyu veya tavuk suyuyla pişirilir.

Gaziantep Buhara Pilavı, genellikle üzerine kavrulmuş badem veya fıstık gibi kuru yemişlerle süslenir.

Aroması ve zengin tadıyla Gaziantep mutfağının önemli bir lezzeti olan Buhara Pilavı, misafirlerinize unutulmaz bir deneyim sunabilir.