Gelinim Mutfakta yarışmasının 21 Haziran Çarşamba bölümünde puanlar açıklandığında, puan durumu netleşti ve tüm gözler bugün en yüksek puanı alan ve dikkatleri üzerine çeken Gönül'ün üzerindeydi. Bugünkü bölümde Gönül'ün alacağı puanlar büyük bir merak konusu oldu.

Dikkat çekici bir ayrıntı olarak, bu sezonun sezon finali normalden bir hafta daha kısa sürecek. Ancak bu durumu avantaja çevirmek isteyen Gönül, bugün 21 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta bölümünde zirveye çıkarak en fazla çeyrek altını yakalama hedefine bir adım daha yaklaşıyor. Gönül, bugün çeyrek altın kazanmanın hesaplarını yapıyor ve 20 bileziği kazanmak için büyük bir mücadele veriyor.

21 Haziran 2023 Çarşamba Gelinim Mutfakta Puan Durumu

Miyase :

Tuğba :

Dudu :

Gönül :