Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 20 Nisan Perşembe Patatesli Malatya Böreği yapıldı.

Patatesli Malatya böreği, Türk mutfağında köklü bir geçmişe sahip olan bir börek çeşididir. İç malzemesi patates ve soğanla hazırlanan bu börek, ince yufka katları arasında pişirilir ve genellikle sıcak olarak servis edilir.

Patatesli Malatya böreği, Malatya yöresine özgü bir lezzettir ve bu şehrin gastronomik simgelerinden biridir. Böreğin hazırlanışı oldukça basittir ancak lezzeti oldukça doyurucudur.

Malatya böreğini hazırlamak için öncelikle patatesleri soyup küçük küçük doğrayın. Daha sonra bir tavada yağı kızdırıp doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Patatesleri de tavaya ekleyin ve kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Yufka katlarını tezgaha serin ve her bir katın üzerine sıvı yağ sürün. Yufkaları üst üste koyun ve kenarlarından tutarak ortasına doğru katlayın. Hazırladığınız patatesli iç malzemeyi yufkanın ortasına yerleştirin ve yufkayı rulo şeklinde sarın. Böreği yağlanmış tepsiye yerleştirin ve önceden ısıtılmış fırında 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

Sıcak servis yaparak, patatesli Malatya böreğinin lezzetini doyasıya çıkarabilirsiniz. Afiyet olsun!

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi