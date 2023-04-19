Gelinim Mutfakta 19 Nisan Çarşamba günü Hüsniye Hanım kendi evinde diğer kayınvalider Derya Hanım ve Türkan Hanım'a sahur yemeği verdi.

Diğer tüm kayınvalideleri sahur yemeğine çağıran Hüsniye Hanım, sadece Sevilay Hanım'ı çağırmaması program da olay oldu. Dışlandığını belirten Sevilay Hanım, "Beni bilerek çağırmadılar. Sosyal medyadan sahur yemeğini de paylaşmışlar sırf ben göreyim diye" ifadelerini kullandı.

Programın sunucusu Nurseli Ergin, diğer kayınvalideler ve gelinlere Sevilay Hanım'ı neden sahura çağırmadıklarını sordular. Merve Adalı'nın kayınvalidesi Derya Hanım, "Çağırılmadı ve neden bu kadar bunu soruyor" sözleri şok etkisi yarattı. Miyase kayınvalidesi Sevilay Hanım'ın bilerek çağırılmadığını söyleyerek diğer kayınvalidelerin kulis yaptığını belirtti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi