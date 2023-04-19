Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, çıtır Kat Pasta yapıldı.

Kat Kat Tat Tarifi: Kat Kat Tat Nasıl Yapılır? | Lezzet

"Olmazsa Olmaz: Damla Çikolatalı Kurabiye Tarifi" "Olmazsa Olmaz: Damla Çikolatalı Kurabiye Tarifi"

MALZEMELER

  • Kreması için:
  • 3 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yumurta sarısı
  • 1 paket vanilya
  • 4 adet milföy yaprağı
  • Çilek ve muz

TARİF

  • Öncelikle kreması hazırlanır. Vanilya hariç bütün malzemeler karıştırılarak ocakta kıvam alana kadar pişirilir. Pişen kremaya vanilya eklenerek mikserle 5 dk kadar çırpılır. Sıkma torbasına alınarak buzdolabına soğuması için kaldırılır.
  • Milföyleri önce kare sonra dikdörtgen olacak şekilde kesilir ve çatal batırarak delikler açılır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında milföyler kızarana kadar pişirilir.
  • Pişen milföyler soğuduktan sonra uzunlamasına ortadan ikiye kesilir. Krema sıkılır ve meyve koyularak kat kat isterseniz 2 kat isterseniz 3 kat aynı işlem yapılır.
  • En son üzerine pudra şekeri serperek servis edilir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi