Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, çıtır Kat Pasta yapıldı.
MALZEMELER
- Kreması için:
- 3 su bardağı süt
- 1 çay bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 2 yumurta sarısı
- 1 paket vanilya
- 4 adet milföy yaprağı
- Çilek ve muz
TARİF
- Öncelikle kreması hazırlanır. Vanilya hariç bütün malzemeler karıştırılarak ocakta kıvam alana kadar pişirilir. Pişen kremaya vanilya eklenerek mikserle 5 dk kadar çırpılır. Sıkma torbasına alınarak buzdolabına soğuması için kaldırılır.
- Milföyleri önce kare sonra dikdörtgen olacak şekilde kesilir ve çatal batırarak delikler açılır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında milföyler kızarana kadar pişirilir.
- Pişen milföyler soğuduktan sonra uzunlamasına ortadan ikiye kesilir. Krema sıkılır ve meyve koyularak kat kat isterseniz 2 kat isterseniz 3 kat aynı işlem yapılır.
- En son üzerine pudra şekeri serperek servis edilir.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi