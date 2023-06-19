"Gelinim Mutfakta kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin popüler yemek programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Programın her gün sonunda çeyrek altını kazanan gelin ismi ise büyük bir merak konusu oluyor. Ancak 19 Haziran Pazartesi hangi gelin çeyrek altının sahiibi oldu.

16 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA 7 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI

16 Haziran 2023 tarihinde Gelinim Mutfakta programında, haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 19 HAZİRAN PAZARTESİ 2023

Tuğba:

Suzan:

Gamze:

Miyase: