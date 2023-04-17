Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 17 Nisan pazartesi bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelin adayları, kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 17 Nisan pazartesi günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin adayı ileryen saatlerde belli olacak

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Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin tabaklarını oylayan kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin adayı çeyrek altının da sahibi olacak.

PUAN DURUMU

ÖZLEM - 

HATİCE- 

MERVE- 

Merve Adalı- 

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi