Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta 'da bugün 22 Mayıs 2023 pazartesi bugün Gaziantep Cacıklı Köfte (Arap Köftesi) yapıldı.

Gaziantep Cacıklı Köfte, Gaziantep mutfağına ait geleneksel bir yemektir. Aynı zamanda Arap Köftesi olarak da bilinir. İşte Gaziantep Cacıklı Köfte'nin genel olarak nasıl yapıldığına dair bir tarif:

Malzemeler:

500 gram dana kıyma

1 su bardağı ince bulgur

1 adet soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Tuz, karabiber

Sos için yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

Yapılışı:

İnce bulguru bir kaseye alın ve üzerini kaplayacak kadar sıcak su ekleyin. Bulgurun şişmesi için yaklaşık 10 dakika bekletin. Soğanı ve sarımsakları rendeleyin veya doğrayın. Bir karıştırma kabına kıymayı, rendelenmiş soğanı, rendelenmiş sarımsakları, domates salçasını, biber salçasını, kimyonu, pul biberi, tuzu ve karabiberi ekleyin. Şişmiş bulguru suyunu süzerek kıymalı karışıma ekleyin. Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak köfte şekli verin. Köfteleri bir tabağa veya tepsiye yerleştirin. Yoğurdu bir kaseye alın, rendelenmiş sarımsak ve tuzu ekleyerek karıştırın. Yoğurtlu sosu, hazırladığınız köftelerin üzerine dökün.

Gaziantep Cacıklı Köfte (Arap Köftesi), genellikle soğuk olarak servis edilir. Yanında taze yeşillikler, domates dilimleri ve marul yapraklarıyla birlikte sunulabilir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi