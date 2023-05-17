Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta 'da bugün 17 Mayıs çarşamba bugün Tavuklu Saray Kebabı yapıldı.
Tavuklu Sultan Kebabı Tarifi, Nasıl Yapılır? - Yemek.com

  • 250gramtavuk(kuşbaşı doğranmış, haşlanmış)

  • 1adetyufka

  • 100grambezelye

  • 1adetkabak(küp doğranmış)

  • 1adethavuç(küp doğranmış)

  • 1adetsoğan(küp doğranmış)

  • 3dişsarımsak(ince dilimlenmiş)

  • 1tatlı kaşığıdomates salçası

  • 200ml.su(salçayı sulandırmak için)

  • 1yemek kaşığıtereyağı

  • 1yemek kaşığısıvı yağ

  • 100gramkaşar peyniri(rendelenmiş)

  • 2çay kaşığıtuz

    Gelinim Mutfakta 8 Mayıs Pazartesi Yaprak Dolama tarifi! Gelinim Mutfakta 8 Mayıs Pazartesi Yaprak Dolama tarifi!

 Sos;

  • 3yemek kaşığıtereyağı

  • 3yemek kaşığıun

  • 3su bardağısüt

  • 1/2tatlı kaşığıtuz

  • 1çay kaşığımuskat cevizi rendesi

  • 1çay kaşığıtane çekilmiş karabiber

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi