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200ml.su(salçayı sulandırmak için)

Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta 'da bugün 17 Mayıs çarşamba bugün Tavuklu Saray Kebabı yapıldı.