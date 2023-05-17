Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta 'da bugün 17 Mayıs çarşamba bugün Tavuklu Saray Kebabı yapıldı.
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250gramtavuk(kuşbaşı doğranmış, haşlanmış)
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1adetyufka
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100grambezelye
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1adetkabak(küp doğranmış)
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1adethavuç(küp doğranmış)
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1adetsoğan(küp doğranmış)
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3dişsarımsak(ince dilimlenmiş)
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1tatlı kaşığıdomates salçası
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200ml.su(salçayı sulandırmak için)
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1yemek kaşığıtereyağı
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1yemek kaşığısıvı yağ
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100gramkaşar peyniri(rendelenmiş)
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2çay kaşığıtuz
Sos;
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3yemek kaşığıtereyağı
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3yemek kaşığıun
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3su bardağısüt
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1/2tatlı kaşığıtuz
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1çay kaşığımuskat cevizi rendesi
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1çay kaşığıtane çekilmiş karabiber
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi