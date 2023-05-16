Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 16 Mayıs Salı bugün Kayseri Usulü Fırın Ağzı ve Pıt Pıt Pilavı yapıldı.

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Fırın ağzı nasıl yapılır? Evde Kayseri mutfağından fırın ağzı yapımı için kolay tarifi

Kayseri Usulü Fırın Ağzı:

Malzemeler:

  • 500 gram dana eti (kuşbaşı doğranmış)
  • 2 büyük soğan (yemeklik doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 su bardağı su
  • Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)
  • 4-5 adet patates (halka şeklinde dilimlenmiş)

Yapılışı:

  1. Bir tencereye tereyağı ve sıvı yağı ekleyin. Orta ateşte tereyağı eriyene kadar ısıtın.
  2. Doğranmış soğanları tencereye ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.
  3. Kuşbaşı doğranmış dana etini ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  4. Su, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Karıştırın ve kaynamaya bırakın.
  5. Etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Yaklaşık olarak 1 saat sürebilir.
  6. Pişen etleri fırın kabına alın. Üzerini patates dilimleriyle kaplayın.
  7. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında patatesler kızarana kadar pişirin.
  8. Sıcak olarak servis yapın. Arzu ederseniz yanında pilav veya salata ile servis edebilirsiniz.

Pıt Pıt Pilav:

Malzemeler:

  • 2 su bardağı pirinç
  • 3 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
  • Tuz

Yapılışı:

  1. Pirinci yıkayın ve süzgece alın. Üzerine su dökün ve yaklaşık 30 dakika bekletin.
  2. Tencereye tereyağı veya sıvı yağı ekleyin ve eritin.
  3. Süzülen pirinçleri tencereye ekleyin. Orta ateşte pirinçler pembeleşene kadar kavurun.
  4. 3 su bardağı suyu pirinçlere ekleyin. Tuzunu da ekleyin ve karıştırın.
  5. Kaynamaya başlayınca ateşi kısın, tencerenin kapağını kapatın ve pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Arada karıştırmayın.
  6. Suyunu çeken pirinci karıştırarak havalandırın. Tencerenin kapağını tekrar kapatın ve demlenmeye bırakın.
  7. Yaklaşık 10-15 dakika demlendikten sonra servis edebilirsiniz.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi