Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 16 Mayıs Salı bugün Kayseri Usulü Fırın Ağzı ve Pıt Pıt Pilavı yapıldı.
Kayseri Usulü Fırın Ağzı:
Malzemeler:
- 500 gram dana eti (kuşbaşı doğranmış)
- 2 büyük soğan (yemeklik doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 su bardağı su
- Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)
- 4-5 adet patates (halka şeklinde dilimlenmiş)
Yapılışı:
- Bir tencereye tereyağı ve sıvı yağı ekleyin. Orta ateşte tereyağı eriyene kadar ısıtın.
- Doğranmış soğanları tencereye ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.
- Kuşbaşı doğranmış dana etini ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Su, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Karıştırın ve kaynamaya bırakın.
- Etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Yaklaşık olarak 1 saat sürebilir.
- Pişen etleri fırın kabına alın. Üzerini patates dilimleriyle kaplayın.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında patatesler kızarana kadar pişirin.
- Sıcak olarak servis yapın. Arzu ederseniz yanında pilav veya salata ile servis edebilirsiniz.
Pıt Pıt Pilav:
Malzemeler:
- 2 su bardağı pirinç
- 3 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
- Tuz
Yapılışı:
- Pirinci yıkayın ve süzgece alın. Üzerine su dökün ve yaklaşık 30 dakika bekletin.
- Tencereye tereyağı veya sıvı yağı ekleyin ve eritin.
- Süzülen pirinçleri tencereye ekleyin. Orta ateşte pirinçler pembeleşene kadar kavurun.
- 3 su bardağı suyu pirinçlere ekleyin. Tuzunu da ekleyin ve karıştırın.
- Kaynamaya başlayınca ateşi kısın, tencerenin kapağını kapatın ve pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Arada karıştırmayın.
- Suyunu çeken pirinci karıştırarak havalandırın. Tencerenin kapağını tekrar kapatın ve demlenmeye bırakın.
- Yaklaşık 10-15 dakika demlendikten sonra servis edebilirsiniz.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi