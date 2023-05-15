Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 15 Mayıs pazartesi günü bugün Sinop mantısı yapıldı.

Sinop Mantısı tarifi:

Malzemeler:

Yapılışı:

Mantı hamuru için bir karıştırma kabında unu ve tuzu karıştırın. Orta kısmını açarak suyu ve yumurtayı ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru streç filmle örtüp 15-20 dakika dinlendirin.

İç harcı için bir tavada sıvı yağı ısıtın. Rendelenmiş soğanı ve ezilmiş sarımsağı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun. Ardından kıymayı ekleyin ve kıyma iyice kavrulana kadar pişirin. Tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. İç harcı ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Hamuru ince bir şekilde açmak için un serpilmiş bir zeminde merdane yardımıyla açın. Yaklaşık olarak 1 cm çapında yuvarlak parçalar kesin. Pad Thai nasıl yapılır Tayland mutfağından lezzetli ve popüler bir yemek

Hamur parçalarının ortasına bir tatlı kaşığı kadar iç harç koyun. Daha sonra hamuru yarım daire şeklinde kapatıp uçlarını birleştirin. Mantıların kenarlarını iyice bastırarak kapatın.

Bir tencereye su kaynatın ve tuz ekleyin. Kaynar suya mantıları ekleyin ve mantılar suyun üzerine çıkana kadar pişirin. Mantılar suyun üzerine çıktıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Servis tabağına kaynar mantıları alın. Üzerine yoğurt dökün.