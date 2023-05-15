Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da ekranlarda. 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü neler oldu? Peki, Gelinim Mutfakta 15 Mayıs Pazartesi 2023 puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu. 16 puan alan iki yarışmacı Merve Tekin ve Ezgi oldu kuraya kaldı. Kura sonucu Merve Tekin, birinci seçildi.

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin tabaklarını oylayan kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin adayı Merve Tekin oldu.

PUAN DURUMU

Miyase= 9

Tuğba= 13

Merve Tekin= 16

Ezgi: 16

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi