Gelinim Mutfakta yarışması heyecan dolu bir şekilde devam ederken, altınlar yine sahiplerini buluyor. Sezon finalinin yaklaştığı bu haftada, yarışmacılar cuma günü için büyük bir heyecan yaşıyorlar. Yarışmacılar, en yüksek puanı alabilmek için üçüncü gün boyunca büyük çaba sarf ettiler. Tadımlar, yorumlar ve puanlamaların ardından, Nursel Ergin günün birincisini ve çeyrek altının sahibini açıkladı. Peki, Gelinim Mutfakta'da 14 Haziran 2023 tarihinde günün birincisi kim oldu ve çeyrek altın kimin oldu?

Gelinim Mutfakta 14 Haziran 2023 Çarşamba kim birinci oldu?

Bugünkü Gelinim Mutfakta bölümünde, yarışmacılardan Suzan eksi 2 puan aldı çünkü yemeği yanmıştı. Bu ceza puanı, günün puan durumunu etkileyerek değiştirdi. Haftanın üçüncü gününde en yüksek puanı alan yarışmacı ise Miyase oldu ve Gelinim Mutfakta'da günün birincisi seçilerek çeyrek altının sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta 14 Haziran 2023 puan durumu şu şekildedir:

Miyase: 15 puan

Gamze: 13 puan

Tuğba: 11 puan

Suzan: 7 puan

Günün sonunda Miyase en yüksek puanı alarak liderliğini sürdürdü.