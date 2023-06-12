"Gelinim Mutfakta kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin popüler yemek programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Programın her gün sonunda çeyrek altını kazanan gelin ismi ise büyük bir merak konusu oluyor. Ancak 12 Haziran'da hangi gelin çeyrek altınıN sahiibi ilerleyen saatlerde belli olacak.

12 HAZİRAN PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU!

Tuğba:

Miyase:

Asiye:

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GELİNİM MUTFAKTA 9 HAZİRAN CUMA 7 BİLEZİK VE BİRİNCİSİ KİM OLDU? ELENEN İSİM

12 Haziran'da yayınlanan Gelinim Mutfakta programında çeyrek altını kazanan isim Miyase olurken yarışmaya veda eden isim Kader oldu.

Miyase - 19 puan

Gamze - 15 puan

Tuğba - 12 puan

Kader - 5 puan