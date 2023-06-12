12 Haziran Pazartesi günü, Gelinim Mutfakta yarışmasının ilk bölümünde nefis bir tarif yapıldı: Manisa Bohça Kebabı! Yarışmacılar, 12 Haziran 2023 tarihinde programda bu lezzetli tarifi izleyicilerle paylaştı.

Malzemeler:

500 gram dana eti (kemiksiz)

1 adet soğan

3 diş sarımsak

2 adet domates

2 adet yeşil biber

Yarım demet maydanoz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Tuz

Bohça Hamuru İçin:

2 su bardağı un

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

Dana etini küp şeklinde doğrayın ve bir kaba alın.

Soğanı ve sarımsakları rendeleyin veya doğrayın. Domatesleri ve yeşil biberleri de küçük küçük doğrayın.

Maydanozu ince ince kıyın.

Etin üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak, domates, yeşil biber ve maydanozu ekleyin.

Zeytinyağını, pul biberi, karabiberi ve tuzu da ekleyin. Malzemeleri güzelce karıştırın ve etin buzdolabında en az yarım saat dinlenmesini sağlayın.

Bu arada bohça hamurunu hazırlamak için unu ve tuzu bir kapta karıştırın.

Su ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru 15 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru 12 adet bezeye ayırın ve her bir bezeyi ince açın.

Açtığınız hamurların içine etli harçtan koyun ve bohça şeklinde kapatın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve bohça kebaplarını tepsinin üzerine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Yaklaşık 30-35 dakika sürebilir.

Pişen Manisa Bohça Kebabını sıcak olarak servis yapın.