Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 11 Nisan Salı 2023 bugün ı tepside süper köfte yapıldı.

Fırında Patates Köfte - Nefis Kokulu Yemek Tarifleri

Süper köfte tarifi için gerekli malzemeler:

  • 500 gr kıyma (tercihen yağsız dana eti)
  • 1 büyük soğan, rendelenmiş
  • 2 diş sarımsak, rendelenmiş
  • 1/2 su bardağı galeta unu
  • 1/4 su bardağı süt
  • 1 yumurta
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber
  • 1/2 yemek kaşığı kimyon
  • 1/2 yemek kaşığı kekik
  • Tuz, karabiber
  • Zeytinyağı
  • Gelinim Mutfakta tarif listesinde ek olarak lahana konulmuştur.

Yapılışı:

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  1. Kıymayı bir karıştırma kabına koyun. Üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak, galeta unu, süt ve yumurtayı ekleyin.

  2. Domates ve biber salçasını kıyma karışımına ekleyin. Baharatları da ekleyin: kırmızı toz biber, kimyon, kekik, tuz ve karabiber.

  3. Malzemeleri iyice karıştırın. Karışımın kıvamı kıvamlı olmalıdır. Gerekirse biraz daha galeta unu ekleyebilirsiniz.

  4. Hazırladığınız köfte karışımından cevizden biraz büyük parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlayın. İsterseniz köftelere şekil de verebilirsiniz.

  5. Köfteleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Her bir köfteyi zeytinyağı ile fırçalayın.

  6. 180 dereceye ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin. Köftelerin üzeri kızarana kadar pişirin.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi