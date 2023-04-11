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180 dereceye ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin. Köftelerin üzeri kızarana kadar pişirin.

Köfteleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Her bir köfteyi zeytinyağı ile fırçalayın.

Hazırladığınız köfte karışımından cevizden biraz büyük parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlayın. İsterseniz köftelere şekil de verebilirsiniz.

Malzemeleri iyice karıştırın. Karışımın kıvamı kıvamlı olmalıdır. Gerekirse biraz daha galeta unu ekleyebilirsiniz.

Domates ve biber salçasını kıyma karışımına ekleyin. Baharatları da ekleyin: kırmızı toz biber, kimyon, kekik, tuz ve karabiber.

Kıymayı bir karıştırma kabına koyun. Üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak, galeta unu, süt ve yumurtayı ekleyin.

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Süper köfte tarifi için gerekli malzemeler: