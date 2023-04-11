Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 11 Nisan Salı 2023 bugün ı tepside süper köfte yapıldı.
Süper köfte tarifi için gerekli malzemeler:
- 500 gr kıyma (tercihen yağsız dana eti)
- 1 büyük soğan, rendelenmiş
- 2 diş sarımsak, rendelenmiş
- 1/2 su bardağı galeta unu
- 1/4 su bardağı süt
- 1 yumurta
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber
- 1/2 yemek kaşığı kimyon
- 1/2 yemek kaşığı kekik
- Tuz, karabiber
- Zeytinyağı
- Gelinim Mutfakta tarif listesinde ek olarak lahana konulmuştur.
Yapılışı:
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Kıymayı bir karıştırma kabına koyun. Üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak, galeta unu, süt ve yumurtayı ekleyin.
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Domates ve biber salçasını kıyma karışımına ekleyin. Baharatları da ekleyin: kırmızı toz biber, kimyon, kekik, tuz ve karabiber.
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Malzemeleri iyice karıştırın. Karışımın kıvamı kıvamlı olmalıdır. Gerekirse biraz daha galeta unu ekleyebilirsiniz.
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Hazırladığınız köfte karışımından cevizden biraz büyük parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlayın. İsterseniz köftelere şekil de verebilirsiniz.
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Köfteleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Her bir köfteyi zeytinyağı ile fırçalayın.
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180 dereceye ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin. Köftelerin üzeri kızarana kadar pişirin.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi