Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 11 Nisan salı bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelin adayları, kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 11 Nisan Salı bugün gelen yeni bölümde birinci olan gelin adayı Merve Tekin, oldu.

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Yaptığı tepsi köftesinden 19 puan alan Merve Tekin, birinci seçilerek çeyrek altının sahibi oldu.

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PUAN DURUMU

OLENA= 9

HATİCE= 16

MERVE TEKİN = 19

MERVE ADALI= 13

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi