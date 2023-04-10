Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 10 Nisan Pazartesi 2023 bugün Çıldır Köfte yapıldı.

Çıldır köfte, Türk mutfağına ait bir lezzet olup, genellikle kıyma, soğan, baharat ve ekmek gibi malzemelerin bir araya getirilmesiyle hazırlanır. İşte çıldır köfte tarifi:

Malzemeler:

500 gram kıyma (tercihen yağlı kıyma)

1 adet büyük boy soğan

2 dilim ekmek içi (suda ıslatılmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Tuz (zevke göre)

Sosu için: 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Kıymayı bir kaba alın ve içine rendelenmiş soğanı ekleyin. Islattığınız ekmek içlerini sıkarak kıyma karışımına ilave edin. Salçaları ve baharatları da ekleyerek iyice yoğurun. Karışımı dinlenmeye bırakın ve ara sıra karıştırın. Köfte harcından küçük parçalar koparıp elinizle şekillendirin. Köfteleri yağlanmış bir fırın tepsisine dizin. Sosu için tereyağını eritin ve salçaları ekleyin. Sıcak suyu da ilave ederek sosu kıvam alana kadar karıştırın. Hazırladığınız sosu köftelerin üzerine gezdirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi