Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 10 Nisan pazartesi bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelin adayları, kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 10 Nisan pazartesi günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin adayı 18 puanla Özlem oldu.

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin tabaklarını oylayan kayınvalidelerden en yüksek puanı alan Özlem oldu.

PUAN DURUMU

ÖZLEM - 18

HATİCE- 11

MERVE- 16

Merve Adalı-

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi