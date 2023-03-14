Etten Daha Lezzetli Tortillalı Tavuk 13 Mart Pazartesi itibariyle günün ilk yemeği gelinim mutfağımda yapıldı! Tavuk severler için harika bir tarif.
Malzeme Listesi
Piyano pasta malzemeler
Kek için
2 yumurta, Yarım su bardağı toz şeker, Yarım su bardağı süt, Yarım su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı kakao,1.5 su bardağı süt (ekstra)
Üzerindeki Muhallebi için
1.5 çay bardağı un, 1.5 çay bardağı toz şeker, 3 su bardağı süt, 1 paket krema
Üzeri için
Kakao, Toz Antep fıstığı, Çikolata drajeleri
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi