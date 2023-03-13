Etten Daha Lezzetli Tortillalı Tavuk 13 Mart Pazartesi itibariyle günün ilk yemeği gelinim mutfağımda yapıldı! Tavuk severler için harika bir tarif.
Malzeme Listesi;
- 6 adet tırtilla ekmeği, 500 gram tavuk bonfile, 1 yemek kaşığı çiçek yağı, 1 adet kırmızı soğan, 1 diş sarımsak, 1 adet domates
- 1 adet kırmızı biber, 2 yemek kaşığı domates püresi, 1 su bardağı konserve nohut, 10 adet mantar,1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı tuz
EKSİ KREMA SOS
- 4 yemek kaşığı yoğurt, 1/2 bardak krema
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi