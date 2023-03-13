Etten Daha Lezzetli Tortillalı Tavuk 13 Mart Pazartesi itibariyle günün ilk yemeği gelinim mutfağımda yapıldı! Tavuk severler için harika bir tarif.

Malzeme Listesi;

  • 6 adet tırtilla ekmeği, 500 gram tavuk bonfile, 1 yemek kaşığı çiçek yağı, 1 adet kırmızı soğan, 1 diş sarımsak, 1 adet domates
  • 1 adet kırmızı biber, 2 yemek kaşığı domates püresi, 1 su bardağı konserve nohut, 10 adet mantar,1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Gelinim Mutfakta Etten Daha Lezzetli Tavuk Malzemeleri - 13 Mart

  •  1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı tuz

EKSİ KREMA SOS

  • 4 yemek kaşığı yoğurt, 1/2 bardak krema

Gelinim Mutfakta Etten Daha Lezzetli Tavuk Malzeme Listesi - 13 Mart

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi