Türk mutfağının damaklarda iz bırakan lezzetli yemekleri zengin besin değerleri ve doyurucu olmasının getirdiği özellikleriyle dünya mutfakları arasında hep merak uyandırmış ve popülaritesi çok yüksek olmuştur. Çorbalar, pilavlar, dolmalar, salatalar ve birçok yemekle birlikte kullanılan baklagiller, lezzetli yemeklere zenginlik ve çeşitlilik katarak her zaman sofralarımızın vazgeçilmezi oluyorlar.

Binlerce yıllık tarihi ve çeşitli coğrafyalardan etkilenerek şekillenen Türk mutfağı, Orta Asya'nın zenginliklerini, Orta Doğu'nun baharatlarını ve Akdeniz'in tazeliğini harmanlar. Türk mutfağı, sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda sosyal bir paylaşım ve bir araya gelme kültürünü de yansıtır. Misafirperverlik, sofraların zenginliği ve yemeklerin paylaşılması Türk mutfağının önemli bir özelliğidir.

Köklü geçmişe sahip bir kültürle günümüze kadar uzanan mutfağımızı gelecek nesillere aktarmak, çocuklarımızın baklagilleri severek tüketmesini sağlamak ve mutfaklarımızda onlara daha çok yer vererek uzmanlarında dediği gibi haftada en az 3-4 öğünümüzde baklagilleri tüketmek; artık sadece kadının görevi değil, bütün ebeveynlerin sorumluluğundadır. Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlara ata mirası bakliyatlarımızı sevdirmenin yanı sıra sağlıklarını da düşünerek “Abur Cubura Karnımız Tok” kampanyamızı başlatarak sağlıklı beslenmenin farkındalığını küçük yaşta çocuklarımıza kazandırmayı amaçladık. Bir gıda şirketi olarak, önce çocuklarımızdan başlayarak sosyal sorumluluk projelerimizi geliştiriyoruz. "Sağlıklı Yemek İyi Gelecek" söylemimizle, gelecek nesillerin de bizim gibi sağlıklı ve kaliteli gıdalara erişme hakları olduğunu vurgulamak istiyoruz. Var gücümüzle geleceğe sağlıklı gıdalar sunarken, geleneksel Türk mutfağımız için de kaliteli ürünler üretmek için çalışıyoruz. " dedi.

Sağlıklı bir besin zincirinin olmazsa olması baklagillerin kolay ulaşılabilirliği ve uzun süre saklanabilen dayanıklı ürünler olmasının getirdiği avantajla dünya mutfaklarında kendine her zaman yer buluyor.

Beslenme listelerinin baş tacı olan baklagiller, tüm dünyada olduğu gibi geçmişten günümüze uzanan beslenme alışkanlıklarında insan sağlığını koruyan ve iyileştiren özellikleriyle hep tercih sebebi olmuşlardır. Kalp, şeker hastalıkları, yüksek kolesterol ve anemi gibi pek çok sağlık sorunu ile mücadelede ön plana çıkan besin ailesi baklagillerdir.

Gluten içermeyen yapılarıyla vegan beslenen kişilerin tüketiminde önemli miktarda protein kaynağı olması nedeniyle yer alan baklagiller aynı zamanda sağlık için sıklıkla beslenme listelerinde uzmanlar tarafından önerilerek diyet listelerinde kendilerine yer buluyorlar.

Sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi ve gezegenimizde meydana gelen küresel çapta iklim değişikliği gibi konulara olan olumlu etkileriyle önemli bir ürün grubu olan baklagiller, yetiştirilirken daha az su ve gübreye ihtiyaç duymaları açısından, ayrıca havadaki azotun toprağa aktarılmasını sağlayarak da tarım arazilerinin korunmasına katkı sağlayarak biyoçeşitliliğin devinimini büyük ölçüde desteklerler.

YEİGÜN HABER MERKEZİ