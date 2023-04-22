Yetkili hekimlerce geleneksel tıbbi tanı ve tedavi yöntemleri sunan Dokuz Eylül Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT), bir yandan alana yönelik kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Geleneksel tedavi yöntemlerini bilimle buluşturarak halk sağlığına önemli katkılar sunan Dokuz Eylül Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT), bir yandan alana yönelik farkındalık seminerleri ile kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)’nün Hemşirelik Fakültesi’ndeki bilgilendirme seminerlerinin ilkinde, geleneksel tıbba yönelik doğru bilinen yanlışları ve ilgili tedavi yöntemlerinin yetkili sağlık merkezlerinde sertifikalı hekimlerden alınmasının öneminden bahseden GETAT Müdürü Prof. Dr. Figen Coşkun, ‘merdiven altı’ diye tabir edilen geleneksel tıp yapılanmalarına karşı uyarılarda bulundu.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın girişimleriyle yaklaşık üç yıl önce kurulan ve önemli araştırma uygulamalarına öncülük ettiği çalışmalarla hızla gelişen GETAT’ın yeni ve alternatif bir tedavi merkezi olarak vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirten GETAT Müdürü Prof. Dr. Figen Coşkun, “Günümüzde geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri, merdiven altı diye tabir edilen sağlıksız ve riskli koşullarda uygulanabiliyor. Bu tür faaliyetlerin insan sağlığına yarardan çok zarar getirebileceği bilinmelidir. GETAT olarak bunların önüne geçmek, halkımıza bu hizmeti modern tıp ile bir araya getirerek güvenilir şekilde sunmak için yaklaşık üç yıldır farklı disiplinlerde çalışmalar yürütüyoruz. Bünyemizde görev alan sertifikalı hekimlerimize alanlarında yetkinlik kazandırmak da sorumluluklarımız arasında bulunuyor. Bu kapsamda da hekimlerimiz güncel olarak çeşitli eğitimlerden geçiyor” dedi.

20 BİN KİŞİYE ULAŞILACAK

Sertifikalı hekim yetiştiren GETAT, daha önce de Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) ile birlikte farklı sertifika programları düzenleyerek, hekimlerin bu alana yönelik uygulamaları etkin bir biçimde yerine getirmelerini sağlayacak eğitimler vermişti. Merkez kapsamındaki çalışmaların birey ve toplum sağlığına faydalı sonuçlar sağlayacak şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Figen, “Kuruluşundan kısa süre sonra modern tıp uygulamalarını destekleyici çalışmaları ile bu alanda bir rehber görevi üstlenen GETAT’ın farklı kesimlere ve DEÜ mensuplarına yönelik bilgilendirme seminerleri, ilerleyen süreçte devam edecek. Bu kapsamda üç ay sürecek seminerlerimiz, öncelikle DEÜ kampüslerinde gerçekleşecek. Ardından İzmir Müftülüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü gibi kurumların personeli de dahil olmak üzere kent genelinde yaklaşık 20 bin kişiye ulaşmayı, bu tedavi biçiminin ve sonuçlarının doğru kaynaklardan doğru bir biçimde aktarılmasını sağlamayı hedefliyoruz” bilgisini paylaştı.