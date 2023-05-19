Ahmet Davutoğlu ile birlikte Gelecek Partisi kurucularından olan Veysi Akay, tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Akay "12.12.2019 tarihinde 15 yıl emek verdiğim iktidar partisinin tüm güç, kudret ve konfor alanlarını terk ederek haklı, meşru gerekçelerle demokrasinin en güzel tarafı olan muhalefet etme hakkı çerçevesinde kurulan Gelecek Partisinin kurucular kurulu arasında yer aldım. Partimizin kuruluşunda ve ilk dönemlerinde hayalini kurduğumuz evrensel hukuk, adalet, müreffeh bir ülke, tam demokratik bir yapılanma gibi konularda fikir birliği içinde tam bir inançla çalıştık. Ancak parti içerisinde özellikle son 1,5 yıldır liyakat, güven, istişare gibi parti kurma gerekçelerimizi oluşturan değerlerin karşılık bulmadığını gördüm." dedi.



(Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Genel Merkez Parti Yönetim Kurulu Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İzmir Bölge Koordinatörü Veysi Akay)

GÖRMEZDEN GELDİLER

Akay, parti içinde yapılan siyasal ve kurumsal işlemlerin yetersizliğine ve sistemik hatalara dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı adayı seçimi ve vekillik listesi oluşturma süreçlerinde hiçbir istişarenin gerçekleşmediğini ifade etti. Bu durumun partinin itibarına ve kurumsal yapısına zarar verdiğini vurgularken, kendisinin de partiye gönüllü olarak katılan ve emek harcayan biri olarak, partinin tüm üyelerinin haklarını koruma adına Genel Başkan'a ilettiği konuların görmezden gelindiğini belirtti.

Bu açıklamayla birlikte, Akay, partinin iç işleyişinde yaşanan eksikliklere ve istişare eksikliğine dikkat çekti. Partinin ilkelerine uygun bir şekilde hareket edilmediğini savunarak, kendi üyelerinin haklarının korunması ve partinin daha sağlam bir temel üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

ELEŞTİRELERE KULAK ASMADILAR

Akay, Genel Başkan ile siyaset anlayışı ve üslup konusunda farklılıklar yaşadıklarını belirtirken, kendisinin ve diğer parti üyelerinin eleştirilerine rağmen değişiklik olmadığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin siyaset arenasında parti içindeki kararların ve söylemlerin dışarıdan belirlendiği ve elitist siyasi kurmaylar tarafından şekillendirildiği bir durumun mevcut olduğunu dile getirdi. Mahalle temsilcisinden başlayarak tüm teşkilatın siyasette en önemli güç olduğunu vurguladı.

Akay, son seçim sürecinde yaşananların ve parti içindeki durumun değişmeyeceğini gördüğünü ifade ederek, siyasetin ağır ve kusurlu hareketlerinin siyasi arenada etkili olmaması gerektiğini söyledi.

KARARLAR DIŞ DANIŞMANLAR TARAFINDAN BELİRLENİYOR

Akay, 25 yıllık eğitimci kariyerinin ardından siyasete atılarak partisinin eğitim alanında katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Ancak son 3,5 yılda parti içinde yapısal ve ilkesel sorunlarla karşılaştığını ve eğitim konusunda istediği ilerlemeyi sağlayamadığını ifade etti.

Akay, açıklamasında parti içindeki siyaset anlayışıyla fikren ayrıştığını ve eleştirilere rağmen değişim yaşanmadığını dile getirdi. Özellikle eğitim toplantıları düzenlemekte yaşadığı engellerin vicdanını kanattığını belirten Akay, parti içinde yapılan kararların mahalle temsilcilerinden ziyade dış danışmanlar tarafından belirlendiğini ve bu durumun siyasetin en ağır hatalarından biri olduğunu vurguladı.

TÜM GÖREVLERDEN İSTİFA EDİYORUM

Eğitim konusundaki düşüncelerini, önerilerini ve değerli dostlarıyla birlikte kurdukları Gelecek Partisi'ne en etkili şekilde sunmak amacıyla kurucular kurulu üyeliği, Genel Merkez Parti Yönetim Kurulu üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve İzmir Bölge Koordinatörlüğü gibi görevlerinden istifa ettiğini duyuran Akay, parti üyeliğini de sonlandırdı.

Veysi Akay'ın istifası, Gelecek Partisi içinde dikkat çeken bir ayrılık olarak değerlendirilirken, parti yetkilileri ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Akay'ın istifasıyla birlikte parti içindeki siyasi dinamiklerde değişikliklerin yaşanması bekleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ



