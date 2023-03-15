18-31 Mart arasında başvuruları alınacak ücretsiz programdan mezun olan gençler teknoloji alanında istihdama yönlendirilecek

11 şehri etkileyen deprem felaketi şehircilik anlayışının değişmesi ve teknoloji gerekliliğini tekrar ortaya koydu. Güvenli ve etik yapı anlayışı, afet yönetiminde önleyici sistemler ve sürdürülebilir şehircilik için yeni bir kentleşme modeline ihtiyaç duyuluyor. Teknolojik yetenek geliştirme platformu GelecektekiSen, ‘TechForGood’ yani ‘İyilik için Teknoloji’ programıyla gençleri uzmanlaştıracak bir çalışmayı hayata geçiriyor. Bölgede yaşayan üniversite öğrencileri, akıllı şehirler geliştirecek yetenekler olarak yetişmeye hazırlanıyor.

Afet simülasyonları yapacaklar

Teknoloji, ihtiyaç duyulan yeni şehircilik anlayışının yapılandırılmasında kaldıraç olarak kullanılırken, kent toplulukları da akıllı şehircilik için yetkinlik bazında hazır hale gelecek. Özellikle afet yönetiminde önleyici önlemler geliştirilmesi adına Web 3.0 ve yeni nesil teknolojiler, akıllı şehirlerin yapılanması adına fırsatlar sunacak. Metaverse ortamı, şehir prototiplerinin kurularak afet simülasyonlarının yapılmasına alan tanırken, yapı inşaat kontrol mekanizmaları için şeffaf ve güvenilir takip ve uygulama araçları geliştirilmesi için blockchain tabanlı sistemler olmak üzere teknolojilerin yeni sürümleri kritik faydalar sağlayacak.

TechForGood Programı, öncelikli deprem bölgesindeki üniversitelerde okuyan ve bölge teknokentlerinde proje geliştiren üniversite öğrencileri başta olmak üzere istihdama hazırlanan üniversite öğrencilerinin, deprem bölgesinin yeniden yapılanması için akıllı sistemler üretme potansiyeli olan teknolojik yeteneklere dönüşmesi amacıyla tasarlandı.

TechForGood Programı, teknolojinin toplulukların ve sistemlerin sürdürülebilir iyiliği için nasıl kullanılabileceği konusunda bilgi ve deneyimi genç yeteneklere aktarırken, bölgenin kalkınması için destek olmak isteyen başta teknoloji şirketleri olmak üzere kurumları #iyilikiçinteknoloji hareketine destek vermeye davet ediyor.

İstihdam için yetiştirilecekler

Program kapsamında, üniversite öğrencilerinin temel teknoloji becerileri kazanırken, akıllı şehircilik uygulamaları ve teknolojileri konusunda bilgi edineceğini vurgulayan GelecektekiSen Kurucusu İnci Abay Cansabuncu, şöyle konuştu: “Gençler Web 3.0’te akıllı şehirlere hazırlık konusunda deneyimli teknoloji geliştiricileri ile bir araya gelecek ve akıllı şehir uygulamaları proje geliştirme kampına dahil olacak. Program sonunda web uygulama geliştiricisi, veri tabanı uzmanı, data analisti, teknoloji/platform stratejisti olarak yetişerek istihdama ve yaz stajlarına yönlendirilecekler.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ