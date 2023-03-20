Ortaokul çocuklarını akranlarıyla eşit fırsatlara sahip olmaları için destekleyen Geleceğe Adımlar Derneği, 20 – 24 Mart tarihlerinde Ankara Büyükşehir Anfa Ortaokulu’nda çeşitli eğitimler verecek. Sosyoekonomik koşulları nedeniyle akranlarıyla eşit fırsatlara sahip olamayan ortaokul çağındaki çocukların farkındalıklarını artırmayı ve psiko-sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan Geleceğe Adımlar Derneği, 20 - 24 Mart 2023 tarihlerinde Ankara/Mamak - Büyükşehir Anfa Ortaokulu’nda deprem bölgesinden gelen 200 öğrenciye bir hafta süre ile deprem sonrası yaşanan sıkıntıların iyileştirilmesi amaçlı eğitim verecek. Üniversitelerin farklı lisans bölümlerindeki öğrenciler tarafından oluşturulmuş interaktif bir eğitim programını ortaokullarda tam zamanlı eğitimle hayata geçiren Geleceğe Adımlar Derneği; Ocak 2020’den bu yana sırasıyla Mardin, Ordu, İstanbul-Ümraniye, Kars, Hatay, İstanbul-Beykoz, Kırşehir, Ağrı, İstanbul-Kağıthane’deki 10 okul da 1000’e yakın öğrenciye ulaştı. Duygusal zeka, ekoloji-çevre, empati kurma, hukuk, meslekler, problemlerle başa çıkma, çözme ve zorbalık konularını kapsayan eğitim programı drama, resim-kolaj, yaratıcı yazarlık atölyeleri ile de zenginleştirildi.Geleceğe Adımlar Derneği’nin genç gönüllüleri 5 gün boyunca gerçekleşecek program için; uzman psikolog ve profesörlerden deprem sonrası yaklaşımlar ile ilgili özel eğitimler alarak içeriği deprem bölgesinden gelen çocuklara en faydalı olacak şekilde geliştirdi.

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