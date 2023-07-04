eForce RTX 4060, Türkiye’de büyük teknoloji mağazalarında ve internet satış sitelerinde satışa sunuldu. NVIDIA ayrıca GeForce RTX 4060 için yeni bir Game Ready Sürücüsü yayınladı. Stranded: Alien Dawn ve TIMEBREAKER oyunlarının her ikisi de NVIDIA DLSS ile piyasaya sürülüyor.

GeForce RTX 4060 Türkiye’de!

NVIDIA, Mayıs ayında duyurduğu GeForce RTX 4060'ı Türkiye’de satışa sundu.

GeForce RTX 4060'ın kalbinde yer alan NVIDIA Ada Lovelace mimarisi, yapay zeka destekli DLSS 3 ile performansı büyük ölçüde artırırken, yaratıcı uygulamaları da hızlandırıyor. Ada mimarisinin endüstri lideri verimliliği sayesinde ölçülebilir derecede daha az güç tüketiyor, grafik kartı daha serin çalışıyor ve fanlar daha sessiz hızlarda veya hatta boşta çalışıyor. İçerik üreticiler ayrıca AV1 desteğiyle 8. nesil NV Encoder'a da bayılacak.

GeForce RTX 4060 için Game Ready Sürücüsü

NVIDIA’nın en son sürücüsü, GeForce RTX 40 Serisi ailesinin yeni üyesi GeForce RTX 4060 için oyuna hazır.

Yeni DLSS Oyunları

DLSS momentumu hız kesmeden devam ediyor. İki yeni oyun DLSS desteği alıyor.

Stranded: Alien Dawn (şu anda DLSS 2 ile erişilebiliyor)

TIMEBREAKER (şu anda DLSS 2 ve ray tracing ile erişilebiliyor)

Game Ready Sürücüler Hakkında

GeForce Game Ready Sürücüleri, oyunculara en sevdikleri oyunlar için en iyi deneyimi sunuyor, çünkü geliştiricilerle iş birliği içinde çalışarak maksimum performans ve güvenilirlik için binlerce masaüstü ve dizüstü bilgisayar donanım yapılandırmasında kapsamlı bir şekilde test edildi.

NVIDIA'nın Game Ready Driver programı, mümkün olan en iyi oyun deneyimini sağlamak için sıfırdan bir yöntem olarak oluşturuldu. Bu program, oyun geliştiricileri ile bir sinerji yaratarak, yayın öncesi oyun yapılarının ve sürücülerinin düzenli olarak değiş tokuş edilmesini sağlıyor. NVIDIA Optimizasyonları bulmak ve sorunları çözmek için geliştiricilerle birlikte çalışıyor ve hem oyunun hem de Game Ready Driver'ın başlangıçta en yüksek kalite ve performansı sunmasını sağlamak için yapıları buna göre yineliyor.