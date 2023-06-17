Bu yeni Game Ready sürücüsü, GeForce RTX oyuncularını Aliens: Dark Descent için oyuna hazır hale getirecek ve 8 yeni G-SYNC Uyumlu oyun ekranını destekleyecek, ayrıca 7 yeni GeForce Experience Optimal Ayarları içerecek.

F1Ⓡ 23 için Oyuna Hazır

GeForce RTX kullanıcıları NVIDIA DLSS 2 desteği sayesinde daha yüksek kare hızlarına ulaşabilecek. Ayrıca oyuna, çıkışının sonrasında gelecek bir güncellemeyle NVIDIA DLSS 3 desteği de eklenecek.

GeForce RTX ekran kartlarına sahip oyuncular, GeForce RTX GPU'ların her birindeki özel ray tracing çekirdekleri sayesinde ışın izleme yansımalarını ve gölgeleri aktive ettikleri durumda bile mümkün olan en yüksek kare hızına erişebilecekler. Üstelik NVIDIA Reflex sayesinde GeForce GTX 900 Serisi ve sonrasında çıkan serilere sahip oyuncular F1Ⓡ 23’ü hiç olmadığı kadar gerçekçi oynama şansına sahip olacak.

F1Ⓡ 23, 2023 FIA Formula One Dünya Şampiyonası™ için tüm takımları, sürücüleri ve pistleri içeriyor; bunlar arasında büyük heyecan uyandıran Las Vegas Grand Prix ve Losail International Circuit, Katar da bulunuyor. Aynı zamanda oyun, oyuncuları yarışın ötesine götürüp bir F1 sürücüsünün yaşamına daha yakından bakmalarını sağlayan, hikaye tabanlı Braking Point’in dönüşüyle oyunculara kendi hikayelerini yaratma imkanı tanıyor.

Game Ready Güncellemeleri ve Dahası